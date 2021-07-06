У Білорусі заборонили телеканал "Кварталу 95" і не тільки

У Білорусі скасували дозволи на трансляцію телепродукції двох українських каналів - KVARTAL TV і UA TV.

Джерело: Міністерство інформації Білорусі

Дослівно: "Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV.

Підставою для прийняття рішення стало порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ. В ефірі українських телепрограм виявлена ​​реклама, яка не заявлена ​​при отриманні дозволів на мовлення".

Цьому передувало: У Білорусі вирішили закрити кореспондентський пункт "Єврорадіо" ("Європейське радіо для Білорусі").

Довідка: Квартал TV – спільний проект студії "Квартал 95" і "1+1 медіа". Почав своє мовлення у 2016 році.