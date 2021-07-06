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Побили кийками та відібрали гроші: у Києві арештували двох поліцейських

Вівторок, 6 липня 2021, 15:32
Побили кийками та відібрали гроші: у Києві арештували двох поліцейських

Двом поліцейським роти реагування Оболонського РВ УПО в місті Києві оголошено підозру за фактом перевищення влади, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки, суд узяв їх під варту.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Згідно із матеріалами слідства, 1 липня 2021 року майже опівночі, двоє працівників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Республіки Вірменія та почали проводити незаконний особистий обшук, вимагаючи від нього грошові кошти у розмірі 500 гривень.

Не досягнувши своєї злочинної мети, поліцейські змусили чоловіка сісти до службового автомобіля та вивезли його до безлюдного місця в районі Лісного масиву столиці.

Прибувши на місце, поліцейські почали наносити по тулубу потерпілого удари руками та гумовими кийками, після чого відібрали у нього 500 гривень та бездротові навушники, якими згодом розпорядилися на власний розсуд.

Наразі поліцейським повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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