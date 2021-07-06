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Посольство США у Києві може очолити Джордж Кент, він свідчив проти Луценка і Джуліані – ЗМІ

Вівторок, 6 липня 2021, 18:33

Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент може очолити посольство Сполучених Штатів у Києві.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Зокрема, за даними джерел, 9 липня тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін покине Київ - у відпустку і готувати візит президента України в США.

Джерела також не виключають, що замість Крістіни Квін до Києва може приїхати заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент: за словами одних - на час відсутності Квін, інші ж стверджують, що Кент пробуде на чолі посольства до офіційного призначення нового надзвичайного і повноважного посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року.

Джордж Кент не тільки добре відомий в Україні, він також дуже багато знає про Україну, пропрацювавши в посольстві США в Києві дві каденції - останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США. Кент вільно володіє українською та російською мовами, знає всю таємницю всіх впливових і заможних осіб в Україні, а також добре орієнтується не тільки в надводних, але і в підводних течіях українського політичного та економічного життя.

Співрозмовники ZN.UA припускають: якщо Джордж Кент, що свого часу був активним промоутером з американської сторони створення в Україні антикорупційних органів, очолить навіть на короткий час посольство, боротьба з корупцією в нашій країні отримає новий значний імпульс і досягне нових глибин.

Як відомо, Кент під час свідчень у Конгресі у 2019 році заявив, що ексгенпрокурор Юрій Луценко обіцяв помститись колишній послині США в Україні Марі Йованович. Також він сказав, що до кампанії проти дипломатки залучали "порохоботів".

Пізніше Кент заявив, що кампанію з очорнення експосла США в Україні Марі Йованович вели особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані та корумповані українці.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКиївдипломатичні відносини
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