Свідчення Кента у справі імпічменту Трампа: про Луценка та "порохоботів"

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час свідчень у Конгресі заявив, що ексгенпрокурор Юрій Луценко обіцяв помститись колишній послині США в Україні Марі Йованович. Також він сказав, що до кампанії проти дипломатки залучали "порохоботів".

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на текст свідчень Кента

Деталі: За його словами, Луценко намагався усунути з посади Йованович, передаючи адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джуліані інформацію про неї.

Також він вважає, що так звані "порохоботи" здійснювали атаки на послиню.

За його словами, остаточно відносини між ГПУ та посольством були зіпсовані після затримання Генпрокуратурою співробітників НАБУ. Останні розслідували незаконну видачу біометричних паспортів Державною міграційною службою восени 2017-го року.

Ця справа для посольства була важливою через факти видачі цих паспортів особам, які подавались на американську візу.

Окрім Луценка, "корумпованими українцями" через яких усунули Йованович, Кент зарахував очільника САП Назара Холодницького та прокурора Костянтина Кулика.

Нагадаємо:

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент свідчив перед комітетами Палати представників ще в середині жовтня.

Колишня послиня США в Україні Марі Йованович під час свідчень перед Конгресом заявила, що ексгенпрокурору Юрію Луценку не подобалось, що посольство закликало до реформи Генпрокуратури.

Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявляв, що Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати".

11 жовтня стало відомо, що Йованович відсторонили від посади, бо вона наполягала на тому, щоб прохання Джуліані до українських офіційних осіб про проведення розслідувань передавалися виключно через офіційні канали.

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