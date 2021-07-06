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Збірна України з пляжного футболу відмовилася їхати на чемпіонат світу в Москву

Вівторок, 6 липня 2021, 22:42

Асоціація пляжного футболу України ухвалила рішення не відправляти збірну України з пляжного футболу на чемпіонат світу-2021, який пройде в Москві.

Джерело: пресслужба Української асоціації футболу в коментарі LIGA.net, пресс-служба Російського футбольного союзу

Дослівно: "Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення після консультацій з Міністерством закордонних справ і Міністерством молоді та спорту. Прорахували всі ризики, пов'язані з такою поїздкою і вирішили не їхати".

Деталі: Українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу (проходив у Португалії) і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на турнірі.

РФС повідомив, що FIFA отримала офіційне повідомлення від Асоціації футболу України про рішення не брати участь в чемпіонаті світу FIFA з пляжного футболу в Росії 2021 року, який пройде в Москві з 19 по 29 серпня 2021 року.

Замість України на турнірі виступить Швейцарія, яка стала п'ятою командою за підсумками відбору.

Нагадаємо: У квітні в Москві українська збірна перемогла у медальному заліку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.

Теми: футболчемпіонат світуспорт


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