Україна перемогла у медальному заліку на ЧЄ з важкої атлетики в Москві

Українська збірна перемогла у медальному заліку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві (Росія).

Джерело: трансляція змагань

Деталі: українські важкоатлети завоювали 17 медалей (10 золотих, 3 срібні і 4 бронзові) і очолили загальний залік чемпіонату.

Друге місце здобула збірна Болгарії, а на третє в останній день вийшла збірна Грузії, завдяки світовому рекорду у двоборстві від легенди важкої атлетики Лаші Талахадзе, який підняв у сумі 485 кілограм.

Відзначилася в останній день і українка Анастасія Лисенко, яка додала у скарбничку збірної України ще 3 срібні медалі в змаганнях серед жінок понад 87 кг.

Передісторія: