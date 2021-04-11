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Україна перемогла у медальному заліку на ЧЄ з важкої атлетики в Москві

Неділя, 11 квітня 2021, 18:30
Україна перемогла у медальному заліку на ЧЄ з важкої атлетики в Москві
Ірина Деха, Фото: Національний олімпійський комітет

Українська збірна перемогла у медальному заліку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві (Росія).

Джерело: трансляція змагань

Деталі: українські важкоатлети завоювали 17 медалей (10 золотих, 3 срібні і 4 бронзові) і очолили загальний залік чемпіонату.

Друге місце здобула збірна Болгарії, а на третє в останній день вийшла збірна Грузії, завдяки світовому рекорду у двоборстві від легенди важкої атлетики Лаші Талахадзе, який підняв у сумі 485 кілограм.

Відзначилася в останній день і українка Анастасія Лисенко, яка додала у скарбничку збірної України ще 3 срібні медалі в змаганнях серед жінок понад 87 кг.

 

Передісторія:

Євген Будерацький, УП

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Теми: спорт
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