Україна перемогла у медальному заліку на ЧЄ з важкої атлетики в Москві
Неділя, 11 квітня 2021, 18:30
Українська збірна перемогла у медальному заліку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві (Росія).
Джерело: трансляція змагань
Деталі: українські важкоатлети завоювали 17 медалей (10 золотих, 3 срібні і 4 бронзові) і очолили загальний залік чемпіонату.
Друге місце здобула збірна Болгарії, а на третє в останній день вийшла збірна Грузії, завдяки світовому рекорду у двоборстві від легенди важкої атлетики Лаші Талахадзе, який підняв у сумі 485 кілограм.
Відзначилася в останній день і українка Анастасія Лисенко, яка додала у скарбничку збірної України ще 3 срібні медалі в змаганнях серед жінок понад 87 кг.
Передісторія:
- На чемпіонаті Європи в Москві по три золоті медалі здобули Каміла Конотоп та Ірина Деха.
- Ще по два "золота" вибороли Аліна Марущак і Дмитро Чумак.
Євген Будерацький, УП