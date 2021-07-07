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Кожен третій українець має антитіла до коронавірусу – Радуцький

Середа, 7 липня 2021, 02:18

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що кожен третій житель України має антитіла до коронавірусу.

Джерело: Радуцький у facebook

Пряма мова: "Про це свідчать попередні дані дослідження, що проводить МОЗ, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла.

На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу".

Деталі: За словами Радуцького, на наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організмах.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня", – зауважує Радуцький.

Нагадаємо: Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручили скоординувати роботу з місцевою владою для нарощування темпів вакцинації.

Українська правда
Теми: медицинакоронавірус


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