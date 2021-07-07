У Британії найбільша з кінця січня кількість нових заражень коронавірусом

У Британії зафіксували 28 773 нових випадки коронавірусу, що є найвищим показником із 29 січня.

Джерело: Sky News

Деталі: Разом із повідомленням про нові інфікування ідеться і про кількість смертельних випадків – 37 за добу.

На тлі зростання нових заражень міністр охорони здоров’я Британії повідомив, що із 16 серпня особам, які отримали подвійне щеплення, більше не потрібно буде самоізолюватись після контакту з людьми, хворими на COVID.

Повідомляється і про те, що у понеділок у Британії було введено 224 776 вакцин проти коронавірусу: 76 962 перших та 147 814 – других доз.

Нагадаємо: Португалія в суботу зафіксувала 2605 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником з 13 лютого.