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Серед країн Європи змінилися лідери за кількістю нових випадків COVID

Середа, 7 липня 2021, 06:47

За добу 5 липня у світі діагностували понад 430 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Індонезії. В Європі за приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Іспанія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 62 тисячі нових інфікувань, в Індії – майже 44 тисячі, а в Індонезії – понад 31 тисячу випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Колумбія.

В Європі за приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Іспанія.

 

Україна серед країн світу займає 69 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 169 721 398 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 009 191 смерть від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 5 липня в Україні зафіксували 541 новий підтверджений випадок COVID-19 і 20 летальних випадків від коронавірусної хвороби, госпіталізували 266 осіб, одужали 1 086 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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