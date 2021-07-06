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За добу в Україні зареєстрували 541 хворого на COVID, із них 11 – медики

Вівторок, 6 липня 2021, 08:21

За добу 5 липня в Україні зафіксували 541 новий підтверджений випадок COVID-19 і 20 летальних випадків від коронавірусної хвороби, госпіталізували 266 осіб, одужали 1 086 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

Серед нових хворих 26 дітей та 11 медпрацівників (напередодні, у неділю, жодного медпрацівника не було серед нових хворих).

За добу протестували: методом ПЛР – 20 151 особу,  методом ІФА –  8 271 особу,  експрес-тестами – 12 095 осіб.

 
МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 238 364 осіб, із них 2 172 687 осіб одужали, а 52 504 людини померли. 

 
УП

Нагадаємо: За добу 4 липня у світі виявили 336 323 нові випадки COVID-19. Україна з 270 хворими була на 76 місці у світі й на 15-му місці в Європі.

Уже понад 4 мільйони людей у світі померли від COVID-19 за весь час пандемії.  

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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