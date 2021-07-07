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РНБО ввела санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями США – Данілов

Середа, 7 липня 2021, 09:45
Фото з Facebook РНБО

Рада національної безпеки і оборони ввела в дію санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю 24 каналу

Пряма мова: " У нас є 134 особи, громадянина України, які перебувають під санкціями США: 130 людей, які перебувають під санкціями безпосередньо Мінфіну США, і 4 громадянина, які перебувають під санкціями Держдепу США.

На сьогоднішній день івстановлено, що зі 130 осіб, які отримали санкції Мінфіну США, 127 – живі-здорові, 3 людини, на жаль, померли. Що стосується 127 – відносно ста РНБО вже ввела санкції. Вони вже введені".

Деталі: Він додав, що це рішення прийняли на засіданні 18 червня.

Відносно решти 27 осіб, за словами Данілова, наразі РНБО отримує "додаткову інформацію від партнерів". Водночас він додав, що РНБО спирається не тільки на матеріали, які може отримати від партнерів, – в Україні "дуже потужно працюють розвідки, служби, і вони надають дуже багато інформації".

На запитання, як швидко можуть ввести санкції щодо інших 27 осіб, Данілов відзначив, що РНБО не "швидкий потяг" і "не чартер", але з цими людьми додатково розбираються.

Передісторія:

Українська правда
Теми: РНБОСШАсанкціїукраїнці


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