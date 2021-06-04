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В Україні перевірять усіх, хто під санкціями США – Данілов

П'ятниця, 4 червня 2021, 17:23
В Україні перевірять усіх, хто під санкціями США – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що українські спецслужби перевірять усіх 134 громадян України, які знаходиться під санкціями США.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Пряма мова Данілова: "Ми отримали доручення від президента, з’ясувати, хто із громадян України є під санкціями США, що це за громадяни і на підставі чого вони там опинилися.

У США є декілька інституцій, які вводять безпосередньо санкції стосовно громадян інших країн, одне з них це Мінфін. Наразі під санкціями Мінфіну знаходяться 130 громадян України, зараз перевіряється МВС, коли вони стали громадянами України, які в них є для цього підстави й документи, крім того, є окремий перелік, ще чотири громадяни, які по іншій інституції, від Госдепу, отримали санкції.

Наразі під санкціями США знаходяться 134 громадяни України. Ми доручили СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки по кожному з них перевірити усю інформацію, на підставі чого вони отримали санкції від США для ухвалення відповідних рішень за необхідності на наступних засіданнях РНБО".

Деталі: Секретар РНБО не повідомив, про які рішення йдеться і що планують робити щодо цих людей.

Що було раніше: 11 січня США ввели санкції проти 7 осіб, серед яких нардепи  Олександр Дубінський та Андрій Деркач, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко та інші. 

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОСШАсанкціїДанілов
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