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У Києві чоловік підстрелив поліцейського і цивільного, а потім підпалив квартиру

Середа, 7 липня 2021, 12:19
kyiv.npu.gov.ua

У Києві на Голосіївському проспекті 58 чоловік поранив із рушниці поліцейського та цивільну людину, для його затримання ввели спецоперацію "Грім".

Джерело: поліція Києва, МВС і Telegram-канал "Київ оперативний"

Деталі: Потерпілим надають медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції та слідчо-оперативні групи.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.

"Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", – повідомив Крищенко.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

 

Оновлення: Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. 

Рятувальники ДСНС проводять заходи щодо ліквідації пожежі, працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку. 

 

За даними джерела УП у правоохоронних органах, станом на 12:30 "стрілка" затримали.

Довідка: Спеціальний комплекс заходів "Грім" вводиться для затримання або знешкодження озброєних злочинців, коли встановлено їх місцезнаходження.

оновлено від 11:16
Теми: Київкримінал


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