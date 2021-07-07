Київського "стрілка" затримали 

У Києві затримали чоловіка, який поранив із рушниці поліцейського та цивільну людину, а потім підпалив квартиру, в якій стався конфлікт.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах, МВС та Telegram-канал "Київ оперативний"

Дослівно МВС: "Поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного та цивільну людину, після чого зачинився у квартирі житлового будинку на проспекті Голосіївському і вчинив там підпал".

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. Власник помешкання вистрелив із мисливської рушниці, поранив поліцейського (у руку) та цивільну особу (в обличчя).

Після пострілів зловмисник зачинився в квартирі, а потім підпалив її.

Пожежники погасили вогонь.

Судячи з фотографій, правоохоронцям довелося вибити двері, щоб потрапити в помешкання та затримати зловмисника.

Бійці спецпідрозділу КОРД знешкодили чоловіка після перемовин і його спроб підпалити помешкання.

Заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив, що разом зі зловмисником у квартирі перебувала жінка.

Поліцейська операція "Грім" тривала менше 2 годин. Під час неї ніхто не постраждав.

Конфлікт стався в середу вранці на Голосіївському проспекті 58.