Кабмін погодив нову голову Івано-Франківської ОДА
Середа, 7 липня 2021, 14:05
Кабінет міністрів погодив призначення Світлани Онищук на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Джерело: засідання Кабінету міністрів
Деталі: Онищук до цього працювала заступником голови ОДА Андрія Бойчука. Під час представлення вона розповіла, що має дві вищі освіти – юридичну і економічну.
Також Онищук є доктором наук з державного управління, заслуженим юристом України.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука 26 грудня 2020 року.