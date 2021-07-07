Кабмін погодив нову голову Івано-Франківської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Світлани Онищук на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Джерело: засідання Кабінету міністрів

Деталі: Онищук до цього працювала заступником голови ОДА Андрія Бойчука. Під час представлення вона розповіла, що має дві вищі освіти – юридичну і економічну.

Також Онищук є доктором наук з державного управління, заслуженим юристом України.

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