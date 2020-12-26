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Зеленський призначив очільника Івано-Франківщини

Субота, 26 грудня 2020, 09:34
Зеленський призначив очільника Івано-Франківщини
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Повідомляється, що відповідний указ було підписано 24 грудня.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області.

Довідка. Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії "Укртрансгаз". У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Що передувало: 16 грудня Кабінет міністрів погодив кандидатуру Андрія Бойчука на посаду голови Івано-Франківської ОДА, а також Олександра Старуха на посаду голови Запорізької ОДА.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківська областьЗеленський
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