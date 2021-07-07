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Збій сайтів президента і СБУ пояснили невідомими атаками

Середа, 7 липня 2021, 18:55

В Державній службі спеціального зв’язку заявили, що сайти президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади не працювали 6 липня через атаки на інтернет-провайдери, які забезпечують їхню підтримку.

Джерело: повідомлення Держспецзв‘язку

Дослівно: "Державним центром кіберзахисту Держспецзв‘язку визначено, що причинами технічного збою були:

- атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;

- мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів".

Деталі: Вказується, що було зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет. 

За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування.

Передісторія:

  • Увечері 6 липня українці могли спостерігати проблеми у роботі сайтів Офісу президента, спеціальних служб, правоохоронних структур та низки інших державних установ.

Українська правда
Теми: інтернет


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