Данія надасть Україні 500 тисяч доз вакцини проти COVID

Уряд Данії надасть Україні 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, проте невідомо якої саме.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Про відповідне рішення данського уряду повідомили в Кабміні. Вказується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував данському колезі Йеппе Кофодомі за таке рішення.

Яка та коли саме вакцина надійде до України наразі невідомо.

Кулеба також запропонував міністру закордонних справ Данії укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.

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