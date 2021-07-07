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Маск показав відео приземлення ракети Falcon

Середа, 7 липня 2021, 22:30

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував відео приземлення ракети-носія Falcon у гарній якості. 

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Деталі: За дві години відео переглянули 1,5 млн разів. 

Довідково: Ракета-носій Falcon 9 використовується для виведення на орбіту супутників Starlink. За один виліт ракета може доставити максимум 60 апаратів. 

Нагадаємо:

  • У травні компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Українська правда
Теми: космосМаск


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