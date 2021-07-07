Маск показав відео приземлення ракети Falcon
Середа, 7 липня 2021, 22:30
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував відео приземлення ракети-носія Falcon у гарній якості.
Джерело: Ілон Маск у Twitter
Деталі: За дві години відео переглянули 1,5 млн разів.
High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv
— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021
Довідково: Ракета-носій Falcon 9 використовується для виведення на орбіту супутників Starlink. За один виліт ракета може доставити максимум 60 апаратів.
Нагадаємо:
- У травні компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.
Українська правда