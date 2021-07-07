Маск показав відео приземлення ракети Falcon

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував відео приземлення ракети-носія Falcon у гарній якості.

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Деталі: За дві години відео переглянули 1,5 млн разів.

High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021

Довідково: Ракета-носій Falcon 9 використовується для виведення на орбіту супутників Starlink. За один виліт ракета може доставити максимум 60 апаратів.

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