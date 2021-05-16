SpaceX запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink
Неділя, 16 травня 2021, 09:39
Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.
Джерело: SpaceX у Twitter
Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021
Деталі: Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал (Флорида, США) о 18:56 за часом Східного узбережжя США (1:56 за Києвом).
Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу, розташовану в Атлантичному океані.
Live feed of Starlink mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/540iEuCeFR— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021
Нагадаємо: Попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся на початку травня.
Українська правда