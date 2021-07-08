Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Водяне обстріляли протермінованими російськими боєприпасами – місія України в ОБСЄ

Четвер, 8 липня 2021, 00:25
Водяне обстріляли протермінованими російськими боєприпасами – місія України в ОБСЄ

Місія України в ОБСЄ повідомила країни-учасниці про обстріл Водяного 1 липня, який здійснювали протермінованими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", яка відсутня на озброєнні ЗСУ.

Джерело: Укрінформ

Дослівно українська делегація при ОБСЄ: "Експертиза фрагментів боєприпасів, що вибухнули, показала, що цей тип боєприпасів (осколково-фугасний снаряд типу ЗОФ49 калібру 120 мм із детонатором 3В35) був знятий з озброєння збройних сил Росії через закінчення терміну придатності.

Цей боєприпас використовується для самохідної 120-мм гармати 2Б16 "Нона-СВК", якої немає на озброєнні Збройних Сил України".

Деталі: Інформація була озвучена під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 7 липня.

У ході виступу українські дипломати продемонстрували фотофіксацію руйнувань одного з житлових будинків, який постраждав внаслідок обстрілу 1 липня. Загалом із 122-мм артилерійської системи було випущено 16 снарядів по Водяному, вогонь вівся з боку житлових районів окупованого Заїченко.

Також було зазначено, що це вже не вперше, коли Росія постачає боєприпаси, у яких закінчився термін придатності, своїм окупаційним військам на сході України з метою їх подальшого використання для обстрілів цивільної інфраструктури та громадян України.

"Непряме підтвердження використання забороненої Мінськими домовленостями системи озброєння 2Б16 "Нона-СВК" пов’язано з постійними відмовами російських збройних формувань у доступі СММ до тимчасово окупованих житлових районів Заїченко, Пікуз та Саханки, про що повідомлялося у звітах СММ від 1,2 та 3 червня", - додали українські дипломати.

Нагадаємо: Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила ініційовану Україною резолюцію, у якій засуджують окупацію РФ Криму та частини Донецької і Луганської областей та вимагають від Росії звільнити окуповані українські території.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: