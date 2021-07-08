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Англія виходить у фінал Євро-2020: здолали Данію в овертаймі

Четвер, 8 липня 2021, 00:37
Фото: UEFA

Збірна Англії виходить до фіналу Чемпіонату Європи з футболу, перемагаючи у овертаймах команду Данії із рахунком 2:1. 

Джерело: трансляція матчу

Деталі: У першому таймі команди відзначилися по одному голу. Зміг пробити голкіпера англійців Міккель Дамсгор. Він на 30-й хвилині забив зі штрафного.

Вже через 10 хвилин рахунок зрівнявся: обійшовши данців Бакайо Сака вдарив у ворота суперників, проте, намагаючись відбити м’яч, Сімон К'яер забив автогол.

Другий тайм команди завершили з цим же рахунком. Не допоміг і додатковий час. 

У першому овертаймі англійці змогли пробитись вперед. Це сталось завдяки суперечливому пенальті, яке арбітр призначив після того, як Рахіма Стерлінга збили з ніг. З 11-метрового бив капітан збірної Англії Гаррі Кейн. Хоча голкіперу і вдалось відбити м’яч, проте Кейн зіграв на добивання – 2:1 на користь господарів матчу.

У другому екстра таймі рахунок не змінився. Таким чином, у фіналі Англія зустрінеться із Італією. 

Що передувало: Збірна Італії у серії післяматчевих пенальті обіграла команду Іспанії та вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Ольга Гетьманець, УП


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