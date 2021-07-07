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Євро-2020: першим фіналістом стала збірна Італії

Середа, 7 липня 2021, 00:41
Євро-2020: першим фіналістом стала збірна Італії

Збірна Італії у серії післяматчевих пенальті обігрує команду Іспанії та виходить до фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Джерело: трансляція поєдинку на лондонському Вемблі 6 липня

Деталі: Перші 45-ть хвилин були рівними за грою і за моментами. На старті матчу Нікола Барелла поцілив у штангу воріт, але  суддя вказав на офсайд. Відповідь іспанців була куди більш цікавою. Дані Ольмо видав класний удар і Джануїджі Доманнурама робить сейв.

На 60-й хвилині другого тайму Італія виходить вперед. Федеріко К`єза класно пробив у кут воріт з лінії воротарського майданчика. Іспанія довго не відповідала на атаки італійців, але свій гол забила.

На 80-й хвилині Альваро Мората продерся скрізь захист Скуадри Адзурри і пробив у кут воріт - 1:1. Основний час цієї гри переможця не визначив.

Перша додаткова 15-хвилинка пройшла з моментами в обох команд. Донарумма видав черговий сейв, а гол Доменіко Берраді не зарахували через офсайд. Попереду були пенальті.

Перші 11-метрові обох команд були повз ціль. Мануель Локателлі не зумів переграти Донарумму, а Дані Ольмо пробив вище воріт. Вирішальною була помила Альваро Морати, коли його удар взяв Донарумма. У фінал Італію вивів влучний удар у кут воріт від Жоржинью. Італія виграла півфінал по пенальті з рахунком 4:2.

У фінальному матчі Італія гратиме з переможцем пари Англія - Данія.

Микола Аврамчук для УП

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Теми: Євро-2020футбол
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