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Байден запропонував Гаїті безпекову допомогу

Четвер, 8 липня 2021, 00:50

Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Джерело: заява президента США Джо Байдена

Дослівно: "Ми були шоковані та засмучені повідомленням про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза та напад на першу леді".

Деталі: У заяві йдеться про те, що США засуджують "цей огидний вчинок".

Крім того, Штати заявили про готовність надати допомогу для захисту і безпеки Гаїті.

Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Українська правда
Теми: США


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