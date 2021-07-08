Байден запропонував Гаїті безпекову допомогу

Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Джерело: заява президента США Джо Байдена

Дослівно: "Ми були шоковані та засмучені повідомленням про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза та напад на першу леді".

Деталі: У заяві йдеться про те, що США засуджують "цей огидний вчинок".

Крім того, Штати заявили про готовність надати допомогу для захисту і безпеки Гаїті.

Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.