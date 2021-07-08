Байден запропонував Гаїті безпекову допомогу
Четвер, 8 липня 2021, 00:50
Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
Джерело: заява президента США Джо Байдена
Дослівно: "Ми були шоковані та засмучені повідомленням про жахливе вбивство президента Жовенеля Моїза та напад на першу леді".
Деталі: У заяві йдеться про те, що США засуджують "цей огидний вчинок".
Крім того, Штати заявили про готовність надати допомогу для захисту і безпеки Гаїті.
Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.
Українська правда