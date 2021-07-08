Кількість інфікувань COVID у Британії зросла вчетверо з початку червня

У Британії рівень заражень COVID-19 зріс у чотири рази в порівнянні з інфікуваннями станом на початок червня.

Джерело: Reuters

Деталі: Такий результат показало дослідження, проведене напередодні запланованого скасування карантинних обмежень 19 липня.

За оцінками дослідження, випадки подвоюються кожні шість днів через нову хвилю штаму Delta.

Також дослідження показало, що рівень зараження COVID був утричі нижчим у людей до 65 років, які отримали дві дози вакцини, порівняно з тими, які не були щеплені.

Не було прямих доказів і того, футбольні матчі Євро-2020 спричинили зростання кількості випадків, але жінки отримували на 30% менше позитивних тестів, ніж чоловіки.

Нагадаємо: У Британії 6 липня зафіксували 28 773 нових випадки коронавірусу, що є найвищим показником із 29 січня.