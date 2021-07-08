За добовою смертністю від коронавірусу Україна – 4-та в Європі

За добу 6 липня у світі діагностували понад 454 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Індонезії. В Європі за добовою смертністю лідирує Росія, Україна на 4 місці.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 54 тисячі нових інфікувань, в Індії – понад 45 тисяч, а в Індонезії – понад 34 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Колумбія.

В Європі за приростом хвороби лідирує Росія, Україна в цьому списку 4-та.

Україна серед країн світу займає 68 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 170 090 312 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 017 622 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 6 липня в Україні зафіксували 610 нових підтверджених випадків COVID-19 і 33 летальних випадки від коронавірусної хвороби, госпіталізували 458 осіб, одужали 1 666 осіб.