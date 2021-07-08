617 хворих і 404 госпіталізованих – статистика COVID за добу в Україні

За добу 7 липня в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 404 особи, померли 23 хворих, одужали 872 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у цю середу вже традиційно зареєстрували у м. Київ (181) і Київській області (50), а також у Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Серед нових хворих 26 дітей і 18 медпрацівників.

За минулу добу протестовано: методом ПЛР – 17 945 осіб, методом ІФА – 9 129 осіб, експрес-тестами – 13 819 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 239 591 особи, одужали 2 175 225 осіб, померли 52 560 осіб.

Нагадаємо: За добу 6 липня у світі діагностували понад 454 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Індонезії.

В Європі за добовою смертністю лідирує Росія, Україна на 4 місці.

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