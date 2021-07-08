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617 хворих і 404 госпіталізованих – статистика COVID за добу в Україні

Четвер, 8 липня 2021, 08:18
617 хворих і 404 госпіталізованих – статистика COVID за добу в Україні
УП

За добу 7 липня в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 404 особи, померли 23 хворих, одужали 872 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше підтверджених випадків у цю середу вже традиційно зареєстрували у м. Київ (181) і Київській області (50), а також у Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Серед нових хворих 26 дітей і 18 медпрацівників.

За минулу добу протестовано:  методом ПЛР – 17 945 осіб, методом ІФА –  9 129 осіб,  експрес-тестами – 13 819 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 239 591 особи, одужали 2 175 225 осіб, померли 52 560 осіб. 

 

Нагадаємо: За добу 6 липня у світі діагностували понад 454 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Індонезії.

В Європі за добовою смертністю лідирує Росія, Україна на 4 місці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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