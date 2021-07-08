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На Донбасі знову поранили українського військового

Четвер, 8 липня 2021, 16:13

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі отримав поранення український військовий.

Джерело: повідомлення Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно: "8 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації… здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення".

Деталі: Повідомляється, що пораненого доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний.

Про дії збройних формувань РФ та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ.

Передісторія:

  • У середу 7 липня на Донбасі один український військовий також отримав осколкове поранення.

Українська правда
Теми: ДонбасООС


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