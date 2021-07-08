На Донбасі знову поранили українського військового
Четвер, 8 липня 2021, 16:13
В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі отримав поранення український військовий.
Джерело: повідомлення Оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Дослівно: "8 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації… здійснили обстріл позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення".
Деталі: Повідомляється, що пораненого доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний.
Про дії збройних формувань РФ та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ.
Передісторія:
- У середу 7 липня на Донбасі один український військовий також отримав осколкове поранення.
Українська правда