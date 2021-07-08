Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі знову поранили українського військового

Четвер, 8 липня 2021, 16:13
На Донбасі знову поранили українського військового

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі отримав поранення український військовий.

Джерело: повідомлення Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно: "8 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації… здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення".

Деталі: Повідомляється, що пораненого доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний.

Про дії збройних формувань РФ та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ.

Передісторія:

  • У середу 7 липня на Донбасі один український військовий також отримав осколкове поранення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: