Уряд пропонує санкції проти сина та найближчого оточення Лукашенка – список

Кабінет міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 52 посадовців Білорусі.

Джерело: Урядовий портал

Виправлено: У новині йшлося, що санкції введені проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проте його немає у цьому списку – лише є його син та найближче оточення.

Деталі: Уряд пропонує заблокувати цим 52 людям активи та заборонити в’їзд і транзит Україною.

У переліку фізосіб:

старший син Олександра Лукашенка Віктор, є його радником з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі;

глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;

прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт;

члени ЦВК Білорусі, включно з головою та заступниками;

голова, його заступники та ексголова КДБ країни;

очільник Слідчого комітету, його заступники;

міністр та ексміністр внутрішніх справ Білорусі, їхні заступники;

командир спецназу Білорусі;

та інші.

Кабмін пояснив, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.

Нагадаємо: 7 липня Кабінет міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Білорусі.