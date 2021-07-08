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Уряд пропонує санкції проти сина та найближчого оточення Лукашенка – список

Четвер, 8 липня 2021, 21:30
фото: белта

Кабінет міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 52 посадовців Білорусі.

Джерело: Урядовий портал

Виправлено: У новині йшлося, що санкції введені проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проте його немає у цьому списку – лише є його син та найближче оточення.

Деталі: Уряд пропонує заблокувати цим 52 людям активи та заборонити в’їзд і транзит Україною.

У переліку фізосіб:           

  • старший син Олександра Лукашенка Віктор, є його радником з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі;
  • глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;
  • прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт;
  • члени ЦВК Білорусі, включно з головою та заступниками;
  • голова, його заступники та ексголова КДБ країни;
  • очільник Слідчого комітету, його заступники;
  • міністр та ексміністр внутрішніх справ Білорусі, їхні заступники;
  • командир спецназу Білорусі;
  • та інші.

Кабмін пояснив, що така пропозиція пов'язана з рішеннями Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про введення санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, в тому числі громадян України.

Нагадаємо: 7 липня Кабінет міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Білорусі.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівсанкціїБілорусьЛукашенко


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