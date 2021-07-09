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Ефект від вакцин знижується за півроку: Pfizer досліджує ефект третьої дози

П'ятниця, 9 липня 2021, 06:22

Оскільки ефективність вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 знижується за півроку, компанії Pfizer і BioNTech досліджують посилення ефекту третьою дозою, а також розробляють оновлений варіант вакцини проти штаму коронавірусу "Дельта".

Джерело: заява BioNTech

Дослівно: "Pfizer та BioNTech бачили обнадійливі дані в поточному підсилювальному дослідженні третьої дози поточної вакцини BNT162b2. Попередні дані демонструють, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння".

Деталі: Зазначається також, що при третій дозі вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, "які в 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз".

Компанії розраховують опублікувати більш точні дані найближчим часом, а також подати їх до FDA, EMA та інших контролюючих органів протягом найближчих тижнів.

Також повідомляється, що, попри високу ефективність третьої дози, компанії розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19, націлену на повний спайковий білок варіанту Delta.

Перша партія мРНК для випробування вже виготовлена на заводі BioNTech в Майнці (Німеччина). Компанії передбачають, що клінічні дослідження розпочнуться у серпні за умови схвалення регуляторних органів.

BioNTech нагадує, що за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичних захворювань знизилася через 6 місяців після вакцинації, хоча ефективність у запобіганні серйозним захворюванням залишається високою.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусмедициназдоров'я


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