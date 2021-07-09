Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ефект від вакцин знижується за півроку: Pfizer досліджує ефект третьої дози

П'ятниця, 9 липня 2021, 06:22
Ефект від вакцин знижується за півроку: Pfizer досліджує ефект третьої дози

Оскільки ефективність вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 знижується за півроку, компанії Pfizer і BioNTech досліджують посилення ефекту третьою дозою, а також розробляють оновлений варіант вакцини проти штаму коронавірусу "Дельта".

Джерело: заява BioNTech

Дослівно: "Pfizer та BioNTech бачили обнадійливі дані в поточному підсилювальному дослідженні третьої дози поточної вакцини BNT162b2. Попередні дані демонструють, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, має стабільний профіль засвоєння".

Деталі: Зазначається також, що при третій дозі вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, "які в 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз".

Компанії розраховують опублікувати більш точні дані найближчим часом, а також подати їх до FDA, EMA та інших контролюючих органів протягом найближчих тижнів.

Також повідомляється, що, попри високу ефективність третьої дози, компанії розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19, націлену на повний спайковий білок варіанту Delta.

Перша партія мРНК для випробування вже виготовлена на заводі BioNTech в Майнці (Німеччина). Компанії передбачають, що клінічні дослідження розпочнуться у серпні за умови схвалення регуляторних органів.

BioNTech нагадує, що за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичних захворювань знизилася через 6 місяців після вакцинації, хоча ефективність у запобіганні серйозним захворюванням залишається високою.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусмедициназдоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: