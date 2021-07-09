Силовики пояснили обшуки у "Київводоканалі": можливе привласнення коштів

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо привласнення столичними чиновниками коштів під час будівництва Бортницької станції аерації.

Джерело: пресслужба ДБР, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: ДБР перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями КМДА та "Київводоканалу" коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів Києва.

За попередніми даними, чиновники перевищили службове становище та завищили вартість проведених робіт та матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн. Вивчається ймовірність виведення цих коштів через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб податкової.

Крім того встановлено, що "Київодоканал" у 2020 році після проведення двох тендерів на виконання будівельних робіт з реконструкції ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектору в Подільському районі та каналізаційного колектору в Оболонському районі міста Києва, використали залізобетонні труби, вартість і технічні показники яких були значно нижчими ніж заявлені у тендерній документації на веб-сайті "Прозорро".

Під час обшуків на підприємствах співробітники ДБР вилучили документацію, що стосується виконання будівельних робіт по вищезазначених об’єктах. Причетні особи встановлюються.

Розпочато досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2.ст.364)

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

Пряма мова Максимець: "У межах кримінального провадження перевіряється інформація щодо зловживань з боку службових осіб КМДА, ПАТ "АК Київводоканал" та суб’єктів господарювання (ТОВ "Славія-АКБ") в ході здійснення тендерних закупівель щодо проведення будівельно-монтажних робіт, за рахунок бюджетних коштів міста Києва.

Вказані зловживання виразились у завищенні вартості проведених робіт та підміні матеріалів, з метою заволодіння коштами шляхом перерахування на рахунки підконтрольних структур, у тому числі за сприяння посадових осіб Державної податкової служби.

На даний момент здійснюється необхідний комплекс слідчих-розшукових дій, з метою встановлення відповідальних осіб та оголошення підозр".

Що передувало: КМДА повідомила про обшуки у "Київводоканалі" 8 липня.