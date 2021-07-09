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"Вінницяобленерго" заявила, що її електрику ніхто не крав. СБУ спростовує

П'ятниця, 9 липня 2021, 14:02
Вінницяобленерго заявила, що її електрику ніхто не крав. СБУ спростовує

Енергетична компанія "Вінницяобленерго" стверджує, що крадіжок електричної енергії з мереж не зафіксовано. В Службі безпеки України наполягають, що оперують перевіреними даними.

Джерело: "Вінницяобленерго", пресслужба СБУ в коментарі УП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Таким чином компанія відерагувала на новину про виявлену Службою безпеки України найбільшої підпільної криптоферми в одному із колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго".

СБУ повідомляла, що зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж компанії і для цього використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

Дослівно "Вінницяобленерго": "У ході обстеження представниками контролюючого органу не було виявлено жодних фактів крадіжок електричної енергії. Тому інформація щодо багатомільйонних крадіжок електроенергії не відповідає дійсності.

Керівництво АТ "Вінницяобленерго" активно співпрацює зі слідством та зацікавлене у встановлені всіх фактів та покаранні винних осіб".

Позиція СБУ: "Служба безпеки України оперує цифрами і фактами та має аргументовані докази масштабних крадіжок електроенергії на АТ "Вінницяобленерго".

Наразі тривають слідчі дії, в рамках яких встановлюються нові факти можливих протиправних схем навколо цього товариства. Тобто, позиція СБУ буде відображена в доказовій базі провадження".

Додатково: За інформацією джерела УП в правоохоронних органах, один із директорів викритої "криптоферми" має родинні зв'язки із керівництвом "Вінницяобленерго".

Нагадаємо: Згідно з офіційними даними держреєстрів АТ "Вінницяобленерго" очолює Андрiй  Полiщук, кінцевим бенефіціаром значиться болгарин Максим Марков. Компанія перебуває під контролем бізнесмена Костянтина Григоришина.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьСБУ
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