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Більше 40% українців не знають, де Бабин Яр - опитування

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:11
Більше 40% українців не знають, де Бабин Яр - опитування

Близько 44% опитаних українців не знають, де знаходиться урочище Бабин Яр, в якому нацистські війська у 1941—1943 роках проводили масові розстріли євреїв та представників інших національностей.

Джерело: опитування проведене з 1 до 7 червня Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2021 року на замовлення Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва

Деталі: 55% опитаних знають, що Бабин Яр знаходиться в Києві, а 26% зізналися, що їм невідомо його місцезнаходження. Ще 18% респондентів назвали інше місто. Найточнішими були мешканці центральних областей (68%).

Близько третини опитаних у західних, південних областях та на Донбасі не змогли дати відповіді.

 

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Загалом в рамках дослідження було проведено 2003 інтерв’ю.

Передісторія:

У червні Меморіальний центр "Бабин Яр" представив плани до відзначення 80-річчя трагедії.

Українська правда

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Теми: Бабин Ярісторія
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