Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Більше 40% українців не знають, де Бабин Яр - опитування

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:11

Близько 44% опитаних українців не знають, де знаходиться урочище Бабин Яр, в якому нацистські війська у 1941—1943 роках проводили масові розстріли євреїв та представників інших національностей.

Джерело: опитування проведене з 1 до 7 червня Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2021 року на замовлення Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва

Деталі: 55% опитаних знають, що Бабин Яр знаходиться в Києві, а 26% зізналися, що їм невідомо його місцезнаходження. Ще 18% респондентів назвали інше місто. Найточнішими були мешканці центральних областей (68%).

Близько третини опитаних у західних, південних областях та на Донбасі не змогли дати відповіді.

 

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Загалом в рамках дослідження було проведено 2003 інтерв’ю.

Передісторія:

У червні Меморіальний центр "Бабин Яр" представив плани до відзначення 80-річчя трагедії.

Українська правда
Теми: Бабин Ярісторія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сайт ВМС України "ліг" через хакерську атаку з РФ, портал Міноборони вистояв

Новини 9 липня: домашній арешт Медведчука, новий прессекретар Зеленського

Трасу "Київ–Харків–Довжанський" перекрили через аварію бензовоза

Семенченку оголосили нову підозру: інкримінують зберігання зброї

ЗМІ: новим власником Glusco стала азербайджанська SOCAR, підписали угоду

Президент перетасував свій Офіс

Усі новини...
Бабин Яр
Фукс через санкції йде із Наглядової ради комплексу "Бабин Яр"
Зеленський присвоїв пожиттєві стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту
Голови єврейських громад просять Київраду підтримати проєкт меморіалу у Бабиному Яру
Останні новини
03:37
У Безоса натякнули, що політ Бренсона не буде вважатися “космічним”
02:25
Кількість загиблих в обвалі біля Маямі сягнула 79
01:29
Мальта першою в ЄС заборонить в'їзд всім не щепленим від COVID-19 мандрівникам
00:25
Понад півсотні осіб загинули в пожежі на заводі в Бангладеш
23:27
Ізраїль запровадив обов’язкову самоізоляцію для подорожувальників
22:50
При РНБО створили групу щодо захисту інформаційного простору
22:00
Сайт ВМС України "ліг" через хакерську атаку з РФ, портал Міноборони вистояв
21:27
Новини 9 липня: домашній арешт Медведчука, новий прессекретар Зеленського
21:08
Керівництво "Слуги народу" закликає ексколегу по фракції Юрченка скласти мандат
21:06
Новини економіки: євробонди "Укрзалізниці", МВФ, штраф "Нової пошти"
Усі новини...