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Проводив стріми у "Бабиному Яру": киянина підозрюють в антисемітизмі та підтримці РФ

"Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 13:58
Проводив стріми у Бабиному Яру: киянина підозрюють в антисемітизмі та підтримці РФ
фото: ОГП

Столична прокуратура повідомила про підозру 39-річному киянину, який проводив антисемітські стріми у соцмережах і виправдовував агресію Росії проти України. 

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України, пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Підозрюваний на території Парку-меморіалу "Бабин Яр" через власний акаунт у соціальній мережі "Instagram" публічно поширив повідомлення та відеозапис, в яких містилися антисемітські висловлювання, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, ненависті та на приниження національної честі та гідності єврейського народу.

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До цього підозрюваний просував проросійські та антисемітські наративи через публікації у соціальних мережах "Facebook", "Instagram" і "Youtube". Там зловмисник також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стріми".

Деталі: Зокрема, чоловік опублікував відеозапис, у якому демонстрував примірник книги, що містить заклики до насильницької зміни влади.

Крім того, раніше підозрюваний у різних регіонах України проводив антиконституційні акції протесту та чинив опір працівникам правоохоронних органів. 

Обвинувальні акти щодо нього перебувають на розгляді в судах.

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Теми: прокуратураБабин Ярнацменшиниколаборанти
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