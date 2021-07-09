Зеленський офіційно призначив ведучого з каналу Ахметова своїм прессекретарем

Президент Володимир Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – Сергія Никифорова.

Джерело: указ президента України

Деталі: Призначення Никифорова пройшло паралельно із іншими перестановками в ОП. Никифоров раніше також працював на телеканалі Euronews.

В Офісі заявили, що очікують від Никифорова "подальшої розбудови ефективної комунікації з представниками засобів масової інформації, формування прозорої системи висвітлення діяльності Президента України".

Водночас тільки зараз Зеленський своїм указом звільнив із посади прессекретаря Юлію Мендель. Вона залишиться працювати в Офісі президента, скоріше за все, на посаді радника.

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