Зеленський офіційно призначив ведучого з каналу Ахметова своїм прессекретарем
П'ятниця, 9 липня 2021, 16:26
Президент Володимир Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – Сергія Никифорова.
Джерело: указ президента України
Деталі: Призначення Никифорова пройшло паралельно із іншими перестановками в ОП. Никифоров раніше також працював на телеканалі Euronews.
В Офісі заявили, що очікують від Никифорова "подальшої розбудови ефективної комунікації з представниками засобів масової інформації, формування прозорої системи висвітлення діяльності Президента України".
Водночас тільки зараз Зеленський своїм указом звільнив із посади прессекретаря Юлію Мендель. Вона залишиться працювати в Офісі президента, скоріше за все, на посаді радника.
Передісторія:
- Про те що Мендель іде з посади стало відомо ще в квітні 2021 року.
Українська правда