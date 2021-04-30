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Речниця Зеленського Мендель йде з посади – джерело

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:10

Юлія Мендель залишає посаду речниці президента Володимира Зеленського.

Джерело: співрозмовник Української правди в команді Зеленського

Пряма мова: "Скажу так: Юлія більше не буде речником, вирішується, хто буде замість неї. Можливо, вона залишиться в прес-службі на іншій позиції".

Деталі: Інші обставини звільнення Мендель наразі не відомі.

За інформацією УП, у неї були дуже напружені відносини з першим заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Він ініціював її звільнення, коли ОП очолював ще Андрій Богдан.

Передісторія: Зеленський призначив Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Цю посаду вона обійняла за результатами конкурсу, який оголосив Зеленський. Усього було майже 4 тисячі конкурсантів.

Мендель – 34 роки, має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" та "Інтер".

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Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президентазвільнення


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