Речниця Зеленського Мендель йде з посади

Юлія Мендель залишає посаду речниці президента Володимира Зеленського.

Джерело: співрозмовник Української правди в команді Зеленського, коментар радника глави Офісу президента Михайла Подоляка

Пряма мова джерела УП: "Скажу так: Юлія більше не буде речником, вирішується, хто буде замість неї. Можливо, вона залишиться в прес-службі на іншій позиції".

Деталі: Українська правда намагається зв'язатися з нею, щоб отримати коментар з перших вуст, але наразі Юлія на дзвінки не відповідає і повідомлення в месенджерах не читає.

За словами Подоляка, "Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", а до тих пір продовжить тимчасово виконувати обов'язки речниці, "поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи в Офісі президента".

"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", - повідомив він.

Подоляк розповів, що зараз комунікація всіх ініціатив президента для зовнішніх споживачів потребує суттєвого посилення.

"Юлія Володимирівна (Мендель) має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій", - додав він.

Радник Єрмака зазначив, що "позиція речника президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена".

За інформацією УП, у Мендель були дуже напружені стосунки з першим заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Він ініціював її звільнення, коли ОП очолював ще Андрій Богдан.

Передісторія: Зеленський призначив Мендель своєю речницею 3 червня 2019 року. Цю посаду вона обійняла за результатами конкурсу, який оголосив Зеленський. Усього було майже 4 тисячі конкурсантів.

Мендель – 34 роки, має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" та "Інтер".

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