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Байден і Путін поговорили по телефону: про Україну не йшлось

П'ятниця, 9 липня 2021, 20:29

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін невдовзі після особистої зустрічі провели телефонну розмову, де головною темою обговорення стали кібератаки. 

Джерело: Білий Дім

Деталі: Байден обговорив з Путіним постійні кібератаки, які здійснюють злочинці із Росії проти установ в США та усьому світі. 

Американський президент заявив, що Росія має вжити заходів, щоб їх припинити. Байден каже, що він рішуче налаштований боротись із кіберзлочинцями. За його словами, США будуть використовувати всі можливі заходи для захисту своєї критично важливої інфраструктури перед кібератаками.

Питання України, ймовірно, у розмові не порушувалось, оскільки про це не йдеться у повідомленні. Проте сторони, як пишуть в Білому домі, "високо оцінили спільну роботу своїх команд після саміту Росія-США".

На сайті Кремля ще не повідомили про що була розмова президентів. 

Що передувало: 16 червня президент США Джо Байден та президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Женеві. 

Тоді Байден заявив, що його країна продовжить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Українська правда
Теми: БайденПутін


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