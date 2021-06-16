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Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

Середа, 16 червня 2021, 20:41
Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

Президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомив Байден на пресконференції після зустрічі президентів у Женеві, інформує "Європейська правда".

"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей", - заявив Джо Байден.

Щодо зустрічі в цілому Байден зазначив, що особиста зустріч з президентом РФ була важливою, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до співрозмовника. 

Путін перед цим на своїй пресконференції сказав, що питання потенційного членства України в НАТО на зустрічі торкалися зовсім побічно і тут "немає чого обговорювати".

Як повідомлялося, Байден та Путін на зустрічі у Женеві домовилися домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.

Про те, чого очікувати Україні від Заходу після саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденУкраїна
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