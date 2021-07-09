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Сайт ВМС України "ліг" через хакерську атаку з РФ, портал Міноборони вистояв

П'ятниця, 9 липня 2021, 22:00

Сайт Військово-Морських сил України тимчасово не працює через хакерську атаку з Росії, окрім того, відбулась публікація деяких документів щодо військових навчань Sea Breeze 2021. 

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Повідомляється, що 9-го липня зафіксовано випадки хакерських атак росіян на сайт Військового-Морських сил України. Через це відбулась публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями Sea Breeze 2021. 

У Міноборони запевняють, що жоден із документів не був отриманий через витік інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України. 

Там повідомили, що сайт українського флоту тимчасово не працював, оскільки хакери скористались вразливостями фреймворка, завдяки якому і створили веб-портал. 

Також зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України.

Роботу сайту ВМС, кажуть в оборонному відомстві, буде відновлено найближчим часом. 

Наразі  уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту.

Нагадаємо:

  • Увечері 6 липня українці могли спостерігати проблеми у роботі сайтів Офісу президента, спеціальних служб, правоохоронних структур та низки інших державних установ.

Українська правда
Теми: хакериМіноборони


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