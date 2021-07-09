Сайт ВМС України "ліг" через хакерську атаку з РФ, портал Міноборони вистояв

Сайт Військово-Морських сил України тимчасово не працює через хакерську атаку з Росії, окрім того, відбулась публікація деяких документів щодо військових навчань Sea Breeze 2021.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Повідомляється, що 9-го липня зафіксовано випадки хакерських атак росіян на сайт Військового-Морських сил України. Через це відбулась публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями Sea Breeze 2021.

У Міноборони запевняють, що жоден із документів не був отриманий через витік інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України.

Там повідомили, що сайт українського флоту тимчасово не працював, оскільки хакери скористались вразливостями фреймворка, завдяки якому і створили веб-портал.

Також зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України.

Роботу сайту ВМС, кажуть в оборонному відомстві, буде відновлено найближчим часом.

Наразі уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту.

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