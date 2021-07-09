Ізраїль запровадив обов’язкову самоізоляцію для подорожувальників

Громадяни, які приїжджають до Ізраїлю, повинні будуть піти на самоізоляцію, незалежно від антитіл чи наявності щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Нові правила почнуть діяти з кінця наступного тижня – 16 липня. Самоізоляція повинна буде тривати добу, до того часу поки особа не отримає негативний тест на коронавірус, який має зробити по прибуттю до Ізраїлю.

Водночас, особи, які повертаються із 16 країн, де спостерігається високий рівень інфікування повинні будуть самоізолюватись на два тижні. Якщо у них буде два негативних тести на коронавірус, то самоізоляція буде тривати 10 днів.

Україна до цих країн не належить, тому подорожувальників з України очікує лише 24 години ізоляції.

Такі правила стосуються не лише туристів, а й ізраїльських громадян.

Що передувало: 15 червня Ізраїль дозволив в’їзд для українців за умови отримання спеціального дозволу на в’їзд і пред’явлення ПЛР тесту.