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Ізраїль відновив можливість в'їзду для українців

Вівторок, 15 червня 2021, 16:53

Ізраїль дозволив в’їзд для українців за умови отримання спеціального дозволу на в’їзд і пред’явлення ПЛР тесту.

Джерело: повідомлення Посольства України в Ізраїлі

Деталі: Вказується, що дозвіл почав діяти з 14 червня. В посольсті вказують, що наразі залишаються чинними раніше встановлені вимоги щодо необхідності отримання спеціального дозволу на в’їзд, згідно із метою поїздки.

Іноземні громадяни, які бажають в'їхати до Ізраїлю, повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

В'їзд до Ізраїлю дозволений лише за наявності негативного ПЛР тесту, зробленого за 72 години до прибуття в Ізраїль.

 

Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР тест (зазначена послуга платна – 80 ізраїльських шекелів за умови завчасної онлайн реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів за умови реєстрації в аеропорту; оплата здійснюється кредитною карткою).

Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними).

Передісторія:

  • Ізраїль з 1 червня скасував для жителів країни введені раніше карантинні обмеження.
  • У той же час залишалися обмеження для туристів з-за кордону.

Українська правда
Теми: УкраїнаІзраїль


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