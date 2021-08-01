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Вірменія заявила про черговий обстріл з боку Азербайджану

Неділя, 1 серпня 2021, 02:08
Вірменія заявила про черговий обстріл з боку Азербайджану

Як повідомляє вірменська сторона, війська Азербайджану обстріляли позиції Вірменії.

Джерело: Міноборони Вірменії

Дослівно: "31 липня з 18:10 до 18:50 підрозділи Збройних сил Азербайджану вкотре вдалися до провокації, відкривши вогонь із вогнепальної зброї різного калібру в напрямку позицій Вірменії, розташованих у районі населеного пункту Єрасх на вірменсько-азербайджанському кордоні".

"Зокрема, по автомобілю тилового забезпечення (при транспортуванні харчових продуктів) був відкритий прицільний вогонь, який серйозно пошкодив авто".

Деталі: За повідомленням відомства, відповіддю вірменської сторони вогонь з боку противника був подавлений.

"Станом на 22:00 ситуація на вірменсько-азербайджанському кордоні відносно стабільна і контрольована Збройними силами Вірменії", – зазначають у Міноборони Вірменії.

Передісторія:

  • Ереван стверджує, що обстріл зі сторони Азербайджану розпочався 31 липня о 6:30 за місцевим часом.

Нагадаємо:

  • Черговий виток загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні почався в ніч на 28 липня, перестрілки продовжувалися і вранці. Внаслідок бойових дій загинули троє військових з вірменського боку, Азербайджан про втрати не повідомляв. Сторони звинуватили в провокаціях одна одну. 
  • На цій ділянці кордону перші сутички сталися після 12 травня, коли Єреван заявив, що азербайджанські військові просунулися вглиб території Вірменії на 3,5 км в районі озера Севліч. В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року. 25-27 травня сталися нові інциденти - перестрілка із загибеллю вірменського військового та захоплення 6 вірменських військових у полон.
  • ЄС закликав Вірменію та Азербайджан до деескалації ситуації і запропонував допомогу у делімітації і демаркації кордонів.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.

Українська правда

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Теми: ВірменіяАзербайджанбойові дії
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