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Вірменія заявила про обстріл з боку Азербайджану

Субота, 31 липня 2021, 23:27
Вірменія заявила про обстріл з боку Азербайджану

Міністерство оборони Вірменії заявило про обстріл своїх позицій військовими Азербайджану. 

Джерело: Радіо Азатутюн

Деталі: Ереван стверджує, що обстріл зі сторони Азербайджану розпочався в 6:30 за місцевим часом. Начебто військові Баку відкрили вогонь по вірменських позиціях на Нахічеванській ділянці кордону між країнами біля селища Ерасх. Азербайджанські військові начебто спробували здійснити фортифікаційні роботи із інженерною технікою. 

Вірменські військові начебто відкрили вогонь у відповідь. Після цього противник зупинив фортифікаційні роботи. 

Станом на 11 годину ситуація на кордоні визначалась як "відносно стабільна".

Нагадаємо:

  • Черговий виток загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні почався в ніч на 28 липня, перестрілки продовжувалися і вранці. Внаслідок бойових дій загинули троє військових з вірменського боку, Азербайджан про втрати не повідомляв. Сторони звинуватили в провокаціях одна одну. 
  • На цій ділянці кордону перші сутички сталися після 12 травня, коли Єреван заявив, що азербайджанські військові просунулися вглиб території Вірменії на 3,5 км в районі озера Севліч. В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року. 25-27 травня сталися нові інциденти - перестрілка із загибеллю вірменського військового та захоплення 6 вірменських військових у полон.
  • ЄС закликав Вірменію та Азербайджан до деескалації ситуації і запропонував допомогу у делімітації і демаркації кордонів.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВірменіяАзербайджан
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