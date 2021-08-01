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У Берліні суд заборонив антикарантинні протести

Неділя, 1 серпня 2021, 05:40

Вищий адміністративний суд Берліна і Бранденбурга відхилив скаргу на заборону акцій протесту ковід-десидентів.

Джерело: DW

Деталі: Вищий адміністративний суд Берліна і Бранденбурга в суботу, 31 липня, підтвердив законність заборони запланованих на 1 серпня демонстрацій супротивників антикоронавірусних обмежень і прихильників руху Querdenken ("Нестандартне мислення").

Рішення суду обґрунтовується тим, що життю і здоров'ю людей може загрожувати безпосередня небезпека зараження COVID-19.

Раніше учасники подібних акцій масово нехтували діючими правилами, які передбачають дотримання соціальної дистанції і носіння захисних масок.

Перед тим плановані акції були заборонені рішенням Адміністративного суду Берліна, на що організатори подали апеляцію, яка тепер відхилена.

Нагадаємо:

  • Тисячі людей вийшли в Берліні у серпні 2020 року на протест проти коронавірусних обмежень.
  • Глава адміністрації канцелярії Ангели Меркель Хельге Браун у липні 2021 року попередив, що у разі зростання числа випадків коронавірусу можуть знадобитися обмеження для нещеплених людей.

Теми: Німеччина


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