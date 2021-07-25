У Німеччині попередили про нові обмеження для невакцинованих

Глава адміністрації канцелярії Ангели Меркель Хельге Браун попередив, що у разі зростання числа випадків коронавірусу можуть знадобитися обмеження для нещеплених людей.

Про це він сказав у інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, нещепленим людям може бути заборонено входити в такі заклади, як ресторани, кінотеатри і стадіони.

"У разі високого рівня інфікування, незважаючи на концепцію тестування, невакциновані люди повинні будуть скоротити свої контакти. Це також може означати, що деякі пропозиції, такі як відвідини ресторанів, кінотеатрів і стадіонів, більше не будуть доступні для невакцинованих, навіть якщо вони здали тест, тому що залишковий ризик дуже високий", - зазначив Браун.

Він наголосив, що вакцинація важлива для захисту від важких захворювань, і що "вакциновані люди виразно матимуть більше свобод, ніж невакциновані".

За його словами, така політика буде законною, тому що "держава несе відповідальність за захист здоров'я своїх громадян".

В останні тижні зусилля Німеччини з вакцинації сповільнилися, і це призвело до дискусій про те, як спонукати тих, хто ще не отримав вакцину, зробити це.

Понад 60% населення Німеччини отримали хоча б одну дозу вакцини, в той час як понад 49% повністю вакциновані.