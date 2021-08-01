Боксер Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор
Неділя, 1 серпня 2021, 06:58
Український боксер Олександр Хижняк, пройшовши у півфінал, забезпечив собі, як мінімум, бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо.
Джерело: Sport.ua
Деталі: У чвертьфіналі вагової категорії до 75 кг Хижняк бився з Еурі Седено Мартінесом з Домініканської республіки.
Дуель вийшла складною. Українець володів перевагою в перших двох раундах, завдаючи супернику багато ударів.
Однак у третьому раунді рефері після удару домініканця нижче пояса відкрив рахунок для українця, зафіксувавши нокдаун.
Судді віддали перемогу Хижняку за очками розділеним рішенням.
Нагадаємо: Перше "срібло" для України здобув плавець Михайло Романчук.