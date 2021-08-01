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Боксер Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор

Неділя, 1 серпня 2021, 06:58
Боксер Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор

Український боксер Олександр Хижняк, пройшовши у півфінал, забезпечив собі, як мінімум, бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Джерело: Sport.ua

Деталі: У чвертьфіналі вагової категорії до 75 кг Хижняк бився з Еурі Седено Мартінесом з Домініканської республіки.

Дуель вийшла складною. Українець володів перевагою в перших двох раундах, завдаючи супернику багато ударів.

Однак у третьому раунді рефері після удару домініканця нижче пояса відкрив рахунок для українця, зафіксувавши нокдаун.

Судді віддали перемогу Хижняку за очками розділеним рішенням.

Нагадаємо: Перше "срібло" для України здобув плавець Михайло Романчук.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
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