Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боксер Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор

Неділя, 1 серпня 2021, 06:58

Український боксер Олександр Хижняк, пройшовши у півфінал, забезпечив собі, як мінімум, бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Джерело: Sport.ua

Деталі: У чвертьфіналі вагової категорії до 75 кг Хижняк бився з Еурі Седено Мартінесом з Домініканської республіки.

Дуель вийшла складною. Українець володів перевагою в перших двох раундах, завдаючи супернику багато ударів.

Однак у третьому раунді рефері після удару домініканця нижче пояса відкрив рахунок для українця, зафіксувавши нокдаун.

Судді віддали перемогу Хижняку за очками розділеним рішенням.

Нагадаємо: Перше "срібло" для України здобув плавець Михайло Романчук.

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі

відео Режим Лукашенка завернув спортсменку з Олімпіади, вона боїться повертатися в Білорусь

відео Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного

У Німеччині судитимуть 100-річного колишнього охоронця концтабору

У Шевченка закінчився контракт зі збірною України

відеоУ Туреччині через пожежі евакуюють туристів з готелів

Усі новини...
Олімпіада
Українка Бех-Романчук пройшла кваліфікацію у фінал Олімпіади зі стрибків у довжину
Український плавець Романчук здобув "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Світоліна про вольову "бронзу" Олімпіади: Ця нагорода для мене багато значить
Останні новини
20:38
У Греції, Туреччині, Італії вирують пожежі: в Туреччині вже 8 загиблих
19:40
Ворог обстріляв українські позиції під Авдіївкою, втрат немає – ООС
19:11
Новини вихідних: готовність до опалювального сезону, зростання Bitcoin
18:44
Військові продовжили надзвичайний стан у М'янмі на 2 роки
18:15
У Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі
17:58
За тиждень зросла оптова ціна скрапленого газу
17:38
відео Режим Лукашенка завернув спортсменку з Олімпіади, вона боїться повертатися в Білорусь
17:30
Хакери відключили систему запису на вакцинацію в італійському регіоні Лаціо
16:56
відео Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного
16:48
Шмигаль: понад 50% об’єктів готові до опалювального сезону
Усі новини...