Український плавець Романчук здобув "срібло" на Олімпіаді в Токіо

У фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем Олімпіади-2020 у Токіо срібну медаль здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцю.

Джерело: трансляція Олімпійських Ігор-2020

Деталі: У фіналі змагань взяли участь двоє українських плавців – Михайло Романчук і Сергій Фролов.

"Золото" виграв американець Роберт Фінке, а срібну медаль здобув Михайло Романчук.

"Бронзу" завоював Флоріан Веллброк з Німеччини.

Фінке прийшов до фінішу з результатом за часом 14:39:65, Романчук – 14:40:66. Веллброк проплив дистанцію за 14:40:91.

Фролов фінішував 8-м.

Для України це перша срібна медаль на Олімпіаді-2020. До цього українські спортсмени здобули п'ять бронзових нагород.

Що передувало: 27 липня український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Українець виграв півфінал на дистанції 800 метрів із результатом 7.41.28. Таким чином, він встановив Олімпійський та національний рекорд.

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд.