Плавець Романчук про "срібло": був би ще один заплив – було б і "золото"

Плавець Михайло Романчук, який виграв першу срібну медаль для України на Олімпіаді в Токіо, вважає, що його шанси на "золото" були б більшими, якби змагання відбувалися увечері, а не зранку.

Джерело: пресконференція Романчука, пише Суспільне

Деталі: Романчук на Олімпійських іграх у Токіо отримав дві медалі – "бронзу" на дистанції 800 м і "срібло" на дистанції 1500 м. На останній українцеві вдалося на фініші випередити італійця Грегорі Палтріньєрі, але не американця Роберта Фінка, який вирвався на перше місце наприкінці запливу.

Романчук став єдиним українцем, що здобув у Токіо дві медалі. А також першим за 17 років плавцем, що виграв щонайменше одну медаль саме у цьому виді спорту.

Пряма мова: "Задоволений другим місцем, тому що для мене це незвична практика – змагатися зранку. Все-таки у нас четверта ранку, а в Америці – вечір. Це також зіграло велику роль. Але такі реалії нашого життя, і всі були в однакових умовах. І я не можу сказати, що хтось там переміг через те, що змінили розклад. Всі були в однакових умовах, і американець виявився сильнішим".

"У мене дві медалі – "срібло" та "бронза". Якби був ще один заплив – було б і "золото", але, на жаль, його немає. Проаналізуємо з тренером виступ та помилки, які, упевнений, що були. Будемо їх враховувати та рухатися далі".

"Показав свій максимум, все, на що здатний. Упевнений, якби фінали були ввечері – боровся за "золото". Шансів було б набагато більше, оскільки ввечері почуваю себе краще. Але нічого, не закінчую кар'єру, мені є, що доводити іншим".

Що передувало: У фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем Олімпіади-2020 у Токіо срібну медаль здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцю.