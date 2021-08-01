У Шевченка закінчився контракт зі збірною України

У головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка закінчився контракт на роботу зі збірною.

Джерело: Шевченко в Facebook

Дослівно: "Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни.

Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди. Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику.

Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим".