COVID у Києві: за добу нових хворих удвічі більше, ніж одужань
За добу 31 липня у столиці зареєстрували 86 нових випадків коронавірусу, одна людина померла. Водночас одужали 38 хворих.
Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "86 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в
столиці. Померла одна людина".
Деталі: Серед нових хворих 51 жінка віком від 23 до 84 років, 27 чоловіків віком від 21 до 84 років, а також одна дівчинка 15 років і 7 хлопчиків від 11 до 16 років.
17 осіб госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (34), Дніпровському (14), у Дарницькому і Оболонському (по 11) районах.
Загалом станом на 1 серпня у столиці вже 219 080 підтверджених випадків коронавірусу, 5 233 хворих померли. Подолали вірус 209 379 мешканців столиці.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 31 липня в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки COVID-19, госпіталізовано 473 особи, 6 хворих померли, одужала 131 особа.