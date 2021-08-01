COVID у Києві: за добу нових хворих удвічі більше, ніж одужань

За добу 31 липня у столиці зареєстрували 86 нових випадків коронавірусу, одна людина померла. Водночас одужали 38 хворих.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "86 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в

столиці. Померла одна людина".

Деталі: Серед нових хворих 51 жінка віком від 23 до 84 років, 27 чоловіків віком від 21 до 84 років, а також одна дівчинка 15 років і 7 хлопчиків від 11 до 16 років.

17 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (34), Дніпровському (14), у Дарницькому і Оболонському (по 11) районах.

Загалом станом на 1 серпня у столиці вже 219 080 підтверджених випадків коронавірусу, 5 233 хворих померли. Подолали вірус 209 379 мешканців столиці.

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